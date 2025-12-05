Minacce a Lotito per vendere la Lazio 5 indagati

AGI - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma - su delega della procura - hanno eseguito cinque perquisizioni nei confronti di altrettante persone indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato a danno del presidente della Lazio Claudio Lotito. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Minacce a Lotito per vendere la Lazio, 5 indagati

