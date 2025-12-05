Minacce a Lotito per far cedere la Lazio | cinque indagati

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito perquisizioni nei confronti di cinque persone, indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato ai danni di Claudio Lotito, presidente della Lazio. I cinque indagati sono accusati in concorso di aver tentato di costringere Lotito a cedere il capitale della società o, in almeno un caso, a procedere a un aumento di capitale con minacce tramite social, mail e telefonate anonime. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Minacce a Lotito per far cedere la Lazio: cinque indagati

