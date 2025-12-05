Milton Friedman Award a González Urrutia | È la voce del Venezuela che si rialza

Edmundo González Urrutia, Presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela, ha ricevuto oggi a Roma il Premio Internazionale Milton Friedman 2025. “Dopo anni di oscurità, il 28 luglio 2024 è arrivata una svolta storica. Una svolta che ha mostrato al mondo che la dignità umana può essere calpestata, ma non cancellata; che la libertà può essere soffocata, ma non uccisa. Edmundo González Urrutia ha incarnato questo momento. La sua elezione a Presidente della Repubblica del Venezuela è stata un atto di coraggio civile e di volontà popolare”, ha detto Alessandro Bertoldi, direttore Esecutivo Milton Friedman Institute, nel corso della cerimonia di conferimento del prestigioso riconoscimento si è tenuta presso l’Auditorium dell’Ara Pacis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

