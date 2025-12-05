Milik Juve è un capitolo chiuso per sempre? Gli aggiornamenti sul futuro del polacco | ci sono due vie da poter percorrere ora

Milik Juve, il giornalista gela i tifosi sul futuro del polacco: il contratto è stato spalmato fino al 2027, ma la sua avventura bianconera è di fatto finita. L’infermeria della Juventus è sempre sotto i riflettori, ma c’è un caso che ormai trascende le questioni puramente mediche per diventare un vero e proprio rebus gestionale. Si tratta di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, fermo ai box da un tempo infinito, sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura in bianconero, nonostante un legame contrattuale ancora lungo. A fare il punto sulla situazione, con parole che sanno di sentenza definitiva, è stato il giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik Juve è un capitolo chiuso per sempre? Gli aggiornamenti sul futuro del polacco: ci sono due vie da poter percorrere ora

