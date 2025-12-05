Milano Wrestling | Info & Card finale Rissa Reale 2025

Zonawrestling.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Info e la Card finale di “Rissa Reale 2025”, in programma Sabato 6 Dicembre a Arese (MI): Milano Wrestling “Rissa Reale 2025” Sabato 6 Dicembre a Arese (MI) SG. Sport, Piazza Dello Sport 6 Inizio Show Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Campione Italiano Milano Wrestling Alberto Borghi (c) Vs Mariosoft. Campioni di Coppia Milano Wrestling Party Time (Brain & Sigma) (c) Vs Milano Bene (Matt Disaster &???). Titolo Invictus Milano Wrestling Jaguar Julie (c) Vs Diana Strong. 30-Man Rissa Reale for #1 Contender Title Shot for All MW Title Andres Diamond Vs Conte McStevenson Vs Gabriel Grip Vs Guido Buriani Vs Jay Kronos Vs Kemper Vs Nathan Black Vs Pasquale O’Malamente Vs Ricky Eagle Vs Steve McKee Vs Scandalo Vs Steven Strike Vs Vito Brambilla Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs??? Vs???. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

