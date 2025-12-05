Milano studente 23enne precipita dal B&B dopo aver ‘fumato’ | doppia inchiesta sulla marijuana light

L’alterazione improvvisa e la tragedia. Si chiamava Erhan Hac?mustafao?lu, aveva 23 anni, studiava medicina alla Baskent University di Ankara e si trovava in Italia per una breve visita al fratello. La notte tra venerdì e sabato, pochi minuti dopo la mezzanotte, si è lanciato nel vuoto dal secondo piano di un bed & breakfast in via Antonio da Recanate, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Secondo la ricostruzione, il giovane aveva fumato insieme al fratello una quantità di marijuana legale acquistata il giorno precedente in un negozio di Firenze. Pochi minuti dopo, il 23enne avrebbe iniziato a proferire frasi confuse, come in preda ad allucinazioni, fino a spalancare la finestra e gettarsi nel vuoto davanti agli occhi del fratello maggiore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Milano, studente 23enne precipita dal B&B dopo aver ‘fumato’: doppia inchiesta sulla marijuana light

Approfondisci con queste news

Suicidio a Milano, morto Mustafa Erdem, studente turco di 23 anni: si è gettato nel vuoto dalla finestra della camera in zona Centrale. “Fumo acquistato in un cannabis shop di Firenze, lotto dalla Repubblica Ceca”. Sigilli a 10 chili di marijuana: analisi per capir - facebook.com Vai su Facebook

#ultimora Milano. Gratta e vince un milione. Studente fuori sede riesce a pagare il Frecciarossa per scendere a Natale lercio.it/milano-gratta-…... Vai su X

Tragedia a Milano: 23enne si lancia nel vuoto dopo aver fumato cannabis light, aperti due fascicoli - Il giovane studente si è tolto la vita a Milano dopo aver fumato marijuana light: indagini in corso a Milano e Firenze per chiarire dinamica e responsabilità. Da notizie.it

Ragazzo 23enne si lancia nel vuoto e muore a Milano dopo aver fumato marijuana light: aperta un’indagine - Un ragazzo 23enne si è lanciato dalla finestra di un b&b a Milano dopo aver consumato cannabis light e legale con il fratello ... Scrive fanpage.it

Fuma cannabis light, poi apre la finestra e si getta nel vuoto. Studente 23enne muore a Milano davanti al fratello: «Diceva frasi senza senso» - I due, entrambi giovani turchi, avrebbero comprato la sostanza da un canapa shop a Firenze. Si legge su msn.com