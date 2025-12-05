Roma snobba la Prima della Scala? Chissà. Un dato è certo: domenica il Piermarini sarà orfano delle prime tre cariche dello Stato. Del forfait di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni si sapeva da giorni. In zona Cesarini è arrivato anche quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, che negli ultimi due anni era stata la più alta carica dello Stato a sedere in Palco reale. Bisogna risalire al 2017 per trovare un precedente quando lo stesso Mattarella, l’allora inquilino di Palazzo Chigi Paolo Gentiloni e il numero uno di palazzo Madama Piero Grasso non presero parte all’esordio di Andrea Chénier. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano-Roma, derby alla Scala?