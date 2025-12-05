Milano fuma marijuana light e si lancia dal balcone | morto ragazzo di 23 anni

Sono state aperte due indagini, una a Milano e una a Firenze, per fare luce sulla morte di Mustafa Erdem A., studente turco di 23 anni che si è tolto la vita in un b&b di Milano nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Si è lanciato nel vuoto dal secondo piano di uno stabile di via Antonio Da Recanate, nei pressi della Stazione Centrale, dove alloggiava con il fratello di due anni più grande. La vittima studiava in un ateneo cittadino e il giorno prima era stato a Firenze per una giornata fuori porta: lì avevano acquistato un po’ di marijuana legale, quindi con un basso contenuto di Thc, in un canapa shop cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, fuma marijuana light e si lancia dal balcone: morto ragazzo di 23 anni

