Milano, 5 dicembre 2025 – Milano città delle opportunità. Milano città moderna, capitale del lusso e motore dell’economia italiana. L’altra faccia della medaglia è quella di una città percepita come pericolosa e violenta. La conferma arriva dal 59° rapporto del Censis che posiziona Milano al secondo posto in Italia per numero di reati commessi (226.860 nel 2024) subito alle spalle di Roma (271.779 nel 2024). Se però si considera il dato in rapporto al numero di residenti, al primo posto c'è proprio il capoluogo lombardo con 69,9 reati ogni 1.000 abitanti. Manager licenziata dalla multinazionale dopo lo stupro di gruppo: soldi per lasciare il posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano è la città più violenta e insicura d’Italia. Ora lo certifica anche il Censis