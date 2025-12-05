Milano-Cortina | Mattarella ' pace iscritta nel dna olimpico si fermino aggressioni e barbarie'
Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La pace è iscritta nel dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata, ci auguriamo che sia davvero possibile, anzi speriamo di più: che i due mesi che ci separano dall'avvio dei giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Milano-Cortina 2026: fiamma olimpica arrivata a Roma Nella serata del 4 dicembre, ora locale, la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è arrivata a Roma. Essa era stata accesa il 26 novembre presso l’antico sito di Olimpia, in Grecia, luogo di origine dei Gi - facebook.com Vai su Facebook
MILANO CORTINA | La fiamma olimpica a Roma con Malagò e Paolini. Accolta da Mattarella al Quirinale. #ANSA Vai su X
Milano-Cortina, Mattarella accende braciere: "Pace è nel dna olimpico, tregua sia rinnovata" - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo olimpico per i Giochi di Milano Cortina 2026 nel piazzale del Quirinale. Secondo adnkronos.com
Milano Cortina, Mattarella: "Le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni" - Il presidente della Repubblica è intervenuto in piazza del Quirinale in occasione della cerimonia di accensione del braciere e della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. Si legge su tg24.sky.it
Milano Cortina, Mattarella accende il braciere: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine". Si legge su msn.com
Milano Cortina, Mattarella accende il braciere dei Giochi: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso il braciere 'celebrativo' olimpico ... ansa.it scrive
Mattarella accende il braciere di Milano-Cortina 2026 - "L'accensione della fiamma olimpica dà via a un percorso coinvolgente e ricopre un valore simbolico d incarna principi universali. Come scrive italpress.com
Milano-Cortina: Mattarella, 'pace iscritta nel dna olimpico, si fermino aggressioni e barbarie' - Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. Si legge su lanuovasardegna.it