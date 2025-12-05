Milano-Cortina | Mattarella ' Olimpiadi e Paralimpiadi fanno parlare sport a tutti'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Olimpiadi e Paralimpiadi sono eventi globali e consentono allo sport di parlare a tutti con maggiore forza. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna, sono anche il tempo di oggi e più che mai sentiamo la necessità e l'urgenza dell'amicizia e della pace tra i popoli". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Mattarella, 'Olimpiadi e Paralimpiadi fanno parlare sport a tutti'

Altre letture consigliate

Milano-Cortina 2026: fiamma olimpica arrivata a Roma Nella serata del 4 dicembre, ora locale, la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è arrivata a Roma. Essa era stata accesa il 26 novembre presso l’antico sito di Olimpia, in Grecia, luogo di origine dei Gi - facebook.com Vai su Facebook

MILANO CORTINA | La fiamma olimpica a Roma con Malagò e Paolini. Accolta da Mattarella al Quirinale. #ANSA Vai su X

Milano Cortina, Mattarella: "Le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni" - Il presidente della Repubblica è intervenuto in piazza del Quirinale in occasione della cerimonia di accensione del braciere e della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. Scrive tg24.sky.it

Milano-Cortina: Mattarella, 'Olimpiadi e Paralimpiadi fanno parlare sport a tutti' - "Olimpiadi e Paralimpiadi sono eventi globali e consentono allo sport di parlare a tutti con maggiore forza. Riporta lanuovasardegna.it

Milano-Cortina, Mattarella accende braciere: "Pace è nel dna olimpico, tregua sia rinnovata" - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo olimpico per i Giochi di Milano Cortina 2026 nel piazzale del Quirinale. Riporta adnkronos.com

Milano-Cortina, la fiamma olimpica arriva al Quirinale accolta da Mattarella. La tedofora Paolini: “Un privilegio” - Paolini porta la fiamma olimpica al Quirinale: "Un privilegio". Si legge su ilfattoquotidiano.it

Milano Cortina, Mattarella accende il braciere dei Giochi: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso il braciere 'celebrativo' olimpico ... Lo riporta ansa.it

Milano-Cortina, Mattarella accende al Quirinale la Fiamma Olimpica - Cortina e ha inaugurato in piazza del Quirinale il viaggio che parte da Roma per arrivare a Milano il 6 ... Riporta askanews.it