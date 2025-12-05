Milano-Cortina | Mattarella ' offriremo accoglienza e amicizia'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Anche la condivisione tra Milano e Cortina contiene un messaggio di accoglienza e di apertura. I Giochi porteranno atleti e squadre anche a Bormio, Livigno, Anterselva, Pedrazzo, Tesero. A sua volta sarà Verona sede dell'inaugurazione delle Paralimpiadi. Milano e Cortina saranno capofila di un grande impegno italiano: offriremo, come sempre, accoglienza, partecipazione popolare, amicizia a chiunque sarà con noi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Mattarella, 'offriremo accoglienza e amicizia'

Scopri altri approfondimenti

Olimpiadi Milano-Cortina. Il ristorante del compagno di Santanchè unico aperto nella zona rossa delle Tofane, mentre i costi lievitano. L’inchiesta di Danilo Lupo - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi invernali, la fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Roma ift.tt/TqbslyY Vai su X

Milano-Cortina: Mattarella, 'offriremo accoglienza e amicizia' - "Anche la condivisione tra Milano e Cortina contiene un messaggio di accoglienza e di apertura. Segnala iltempo.it

Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere olimpico: "Rinnoviamo la tregua olimpica" - Le parole del Presidente della Repubblica, che lancia un appello alla pace durante la cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica ... Scrive corrieredellosport.it

Milano-Cortina, Mattarella: chiediamo la tregua olimpica - (askanews) – “Più che mai sentiamo la necessità e l’urgenza dell’amicizia e della pace tra i popoli. Scrive askanews.it

Mattarella accende il braciere di Milano Cortina: "Rinnovare la tregua olimpica per fermare guerre e aggressioni" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha ... msn.com scrive

Milano-Cortina, Mattarella accende al Quirinale la Fiamma Olimpica - Cortina e ha inaugurato in piazza del Quirinale il viaggio che parte da Roma per arrivare a Milano il 6 ... Come scrive askanews.it

Milano-Cortina: Mattarella, 'Olimpiadi e Paralimpiadi fanno parlare sport a tutti' - "Olimpiadi e Paralimpiadi sono eventi globali e consentono allo sport di parlare a tutti con maggiore forza. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive