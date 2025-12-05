Milano Cortina Mattarella | Le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni

Le Olimpiadi "segnino la fine delle prevaricazioni". A dirlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di accensione del braciere e della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. "Si fermino le aggressioni e le barbarie", ha aggiunto Mattarella, intervenendo in piazza del Quirinale. "Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata. Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine", ha rimarcato il Capo dello Stato. Dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, Mattarella ha acceso il braciere olimpico di Milano Cortina, dal quale partirà il viaggio della fiaccola dei Giochi invernali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

