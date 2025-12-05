Milano-Cortina | Mattarella ' accensione Fiamma olimpica richiama principi e ideali universali'
Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "L'accensione della Fiamma olimpica, che dà avvio ad un percorso coinvolgente attraverso le Regioni d'Italia, non indica soltanto un grande evento sportivo: riveste anche, con ben noto, un alto valore simbolico e richiama principi, ideali che nel corso della storia hanno mantenuto il loro carattere di universalità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica. "Il Fuoco olimpico -ha proseguito il Capo dello Stato- ricorda che le donne e gli uomini possono ambire a traguardi sempre più elevati, che sono liberi e capaci di progredire e che la consapevolezza del comune destino e del comune progresso richiede umana fraternità, sollecita solidarietà, esige che non vi sia sopraffazione, che venga bandita ogni pretesa di superiorità per origine etnica, per credo religioso, per condizione sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
