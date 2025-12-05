Milano-Cortina Mattarella accende il braciere Olimpico alla cerimonia al Quirinale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 Si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Viaggio della Fiamma Olimpica. La Lanterna contenente la Fiamma Olimpica – custodita per tutta la notte al Quirinale – è arrivata sulla Piazza del Quirinale, portata da un Guardiaportone in tenuta di gran gala e scortata da due Corazzieri. Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della Banda Interforze, la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno svolto i loro discorsi celebrativi. Al termine degli interventi, il Presidente del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha consegnato al Presidente Mattarella la torcia con la quale è stato acceso il braciere della Fiamma Olimpica. 🔗 Leggi su Open.online

