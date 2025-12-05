Milano Cortina l’arrivo della fiamma olimpica al Quirinale

Tg24.sky.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiamma olimpica che "illuminerà" i Giochi di Milano Cortina è atterrata in Italia a bordo di un volo Ita Airways. Il fuoco è stato trasportato con una lanterna ad olio da Giovanni Malagò e dagli atleti Filippo Ganna e Jasmine Paolini, che l’ha poi consegnata al presidente della Repubblica Mattarella. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

milano cortina l8217arrivo della fiamma olimpica al quirinale

© Tg24.sky.it - Milano Cortina, l’arrivo della fiamma olimpica al Quirinale

Leggi anche questi approfondimenti

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: la diretta, consegnata a Mattarella - Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. Riporta ilmessaggero.it

milano cortina l8217arrivo fiammaLa fiamma da Mattarella, al via il viaggio di Milano Cortina - La fiamma olimpica di Milano Cortina è arrivata in Italia: accolta al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, è ora custodita in una preziosa lanterna ad olio nella Sala della Vetrata dove rimarrà ... Da ansa.it

milano cortina l8217arrivo fiammaMilano-Cortina: la fiamma olimpica è arrivata in Italia - 10, a bordo di un volo ITA Airways partito da Atene e atterrato a Fiumicino, la fiamma ... Da msn.com

milano cortina l8217arrivo fiammaLa Fiamma olimpica al Quirinale: al via il viaggio della fiaccola verso Milano-Cortina 2026 - Cortina 2026 è stata consegnata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso la Vetrata affacciata sul cortile d’ ... Riporta tg.la7.it

Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata in Italia ed è stata consegnata a Mattarella - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto oggi al Quirinale la Lanterna che custodisce la Fiamma olimpica dei Giochi ... Lo riporta msn.com

Milano Cortina 2026, fiamma olimpica accolta oggi in Italia da Mattarella - Ad accoglierla il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina L8217arrivo Fiamma