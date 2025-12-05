Milano Cortina l’arrivo della fiamma olimpica al Quirinale

La fiamma olimpica che "illuminerà" i Giochi di Milano Cortina è atterrata in Italia a bordo di un volo Ita Airways. Il fuoco è stato trasportato con una lanterna ad olio da Giovanni Malagò e dagli atleti Filippo Ganna e Jasmine Paolini, che l’ha poi consegnata al presidente della Repubblica Mattarella. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano Cortina, l’arrivo della fiamma olimpica al Quirinale

