La fiamma olimpica che “illuminerà” i Giochi di Milano Cortina ha raggiunto il Quirinale. Ad accoglierla il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partito nella mattina del 4 dicembre da Atene – dove c’è stato il primo passaggio di consegne nelle mani di Giovanni Malagò (Fondazione Milano-Cortina 2026) e degli atleti Jasmine Paolini e Filippo Ganna – il fuoco olimpico è stato trasportato con una lanterna ad olio a bordo di un volo Ita. A consegnare la lanterna al presidente è stata la tedofora Paolini che, uscendo dal Quirinale, ha detto di esseri sentita “fortunata”. “Portare la torcia è stato un onore, mi sono sentita fortunata perché è un privilegio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, la fiamma olimpica arriva al Quirinale accolta da Mattarella. La tedofora Paolini: “Un privilegio”

