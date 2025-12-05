Milano-Cortina | Buonfiglio ' tregua olimpica? Firmata anche dalla Russia'

Iltempo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La tregua olimpica per Milano Cortina? L'abbiamo portata avanti, l'abbiamo firmata a Olimpia e l'abbiamo portata all'Onu e credo sia stato un risultato incredibile, con l'unanimità quasi dei paesi, l'ha firmata anche la Russia. Poi è vero che tra il dire e il fare c'è qualcos'altro ma siamo stati portatori di un'armonia che la volta precedente non aveva riscosso questo risultato". Queste le parole del presidente Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dell'accensione del braciere olimpico al Quirinale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

milano cortina buonfiglio tregua olimpica firmata anche dalla russia

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Buonfiglio, 'tregua olimpica? Firmata anche dalla Russia'

Argomenti simili trattati di recente

Milano-Cortina: Buonfiglio, 'tregua olimpica? Firmata anche dalla Russia' - L'abbiamo portata avanti, l'abbiamo firmata a Olimpia e l'abbiamo portata all'Onu e credo sia stato un risultato incredibile, con l'u ... Da iltempo.it

milano cortina buonfiglio treguaOlimpiadi, Sergio Mattarella accende la torcia: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata» - Sergio Mattarella ha acceso la torcia olimpica dando il via al viaggio della Fiamma che, a partire dal 6 dicembre, percorrerà 12mila chilometri attraverso 110 province in 63 giorni. Riporta ilgazzettino.it

milano cortina buonfiglio treguaMilano Cortina, Mattarella: "Le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni" - Il presidente della Repubblica è intervenuto in piazza del Quirinale in occasione della cerimonia di accensione del braciere e della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. Secondo tg24.sky.it

milano cortina buonfiglio treguaMilano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere olimpico: "Rinnoviamo la tregua olimpica" - Mattarella, appello per la pace: "Rinnoviamo la tregua olimpica" "Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata - corrieredellosport.it scrive

milano cortina buonfiglio treguaMilano Cortina, Mattarella accende il braciere dei Giochi: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso il braciere 'celebrativo' olimpico ... ansa.it scrive

milano cortina buonfiglio treguaMattarella accende il braciere di Milano Cortina: "Rinnovare la tregua olimpica per fermare guerre e aggressioni" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha ... gazzettadelsud.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina Buonfiglio Tregua