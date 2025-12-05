Milano-Cortina | Buonfiglio ' tregua olimpica? Firmata anche dalla Russia'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La tregua olimpica per Milano Cortina? L'abbiamo portata avanti, l'abbiamo firmata a Olimpia e l'abbiamo portata all'Onu e credo sia stato un risultato incredibile, con l'unanimità quasi dei paesi, l'ha firmata anche la Russia. Poi è vero che tra il dire e il fare c'è qualcos'altro ma siamo stati portatori di un'armonia che la volta precedente non aveva riscosso questo risultato". Queste le parole del presidente Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dell'accensione del braciere olimpico al Quirinale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Buonfiglio, 'tregua olimpica? Firmata anche dalla Russia'

Argomenti simili trattati di recente

MILANO CORTINA | La cerimonia di inaugurazione del viaggio della fiamma olimpica con il presidente Mattarella. Segui la DIRETTA dalla piazza del Quirinale. #ANSA Vai su X

Milano-Cortina 2026: fiamma olimpica arrivata a Roma Nella serata del 4 dicembre, ora locale, la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è arrivata a Roma. Essa era stata accesa il 26 novembre presso l’antico sito di Olimpia, in Grecia, luogo di origine dei Gi - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina: Buonfiglio, 'tregua olimpica? Firmata anche dalla Russia' - L'abbiamo portata avanti, l'abbiamo firmata a Olimpia e l'abbiamo portata all'Onu e credo sia stato un risultato incredibile, con l'u ... Da iltempo.it

Olimpiadi, Sergio Mattarella accende la torcia: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata» - Sergio Mattarella ha acceso la torcia olimpica dando il via al viaggio della Fiamma che, a partire dal 6 dicembre, percorrerà 12mila chilometri attraverso 110 province in 63 giorni. Riporta ilgazzettino.it

Milano Cortina, Mattarella: "Le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni" - Il presidente della Repubblica è intervenuto in piazza del Quirinale in occasione della cerimonia di accensione del braciere e della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. Secondo tg24.sky.it

Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere olimpico: "Rinnoviamo la tregua olimpica" - Mattarella, appello per la pace: "Rinnoviamo la tregua olimpica" "Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata - corrieredellosport.it scrive

Milano Cortina, Mattarella accende il braciere dei Giochi: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso il braciere 'celebrativo' olimpico ... ansa.it scrive

Mattarella accende il braciere di Milano Cortina: "Rinnovare la tregua olimpica per fermare guerre e aggressioni" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha ... gazzettadelsud.it scrive