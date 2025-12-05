Milano Cortina 2026 Zaia | Ci sono tutte le premesse per un nuovo rinascimento – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 "Nasce da una mia idea candidare Cortina, insieme a Trento e Bolzano. Dicevano che sarebbe stato impossibile perché Cortina aveva già avuto l'Olimpiadi nel 1956. Oggi posso dire che Cortina è l'unica realtà al mondo che ha avuto per due volte l'Olimpiadi. E' quindi un bel risultato. 3,5 miliardi di cittadini del mondo che vedranno le nostre Olimpiadi. L'ultima indagine ci dice 5,3 Pil. Direi che sono tutti i presupposti per un nuovo rinascimento" così il presidente uscente del Veneto Luca Zaia, a margine della cerimonia di accensione del braciere olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. 🔗 Leggi su Open.online

