Milano-Cortina 2026 Milano ha la sua pista di ghiaccio

Milano ha la sua casa del ghiaccio, Fiera Milano ha investito 25 milioni di euro per la Milano Rho Ice Skating Arena e per il Milano Speed Skating Stadium al Mico, allestiti nei padiglioni a tempo di record (meno di quattro mesi) per ospitare le gare di hockey sul ghiaccio di Milano Cortina 2026 e il pattinaggio olimpico di velocità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Cortina 2026, Milano ha la sua pista di ghiaccio

Olimpiadi 2026, Fs presenta treni e bus con livrea speciale e il video dedicati a giochi di Milano-Cortina - A due mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il gruppo Fs celebra l’arrivo della manifestazione con treni e bus con una speciale livrea dedicata ... Si legge su corriere.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronta la nuova pista di hockey su ghiaccio in Fiera - La realizzazione degli spazi si inserisce nel più ampio intervento di Fondazione da 25 milioni di euro, già avviato con successo. Secondo msn.com

Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere: "Rinnoviamo la tregua olimpica" - Le parole del Presidente della Repubblica, che lancia un appello alla pace durante la cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica ... Scrive corrieredellosport.it

Milano Cortina 2026, accensione Fiamma olimpica a Roma - La fiamma olimpica è stata accesa il 5 dicembre in Piazza del Quirinale, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e della presidente del CIO Kirsty Coventry, dando il via al viaggio in Italia ve ... Si legge su tg24.sky.it

Livrea speciale per treni e bus, Fs celebrano Milano Cortina - Il Gruppo Fs celebra Milano Cortina 2026 con treni e bus dalla livrea speciale e la proiezione del videomapping sulla facciata della stazione di Milano Centrale. Secondo msn.com

Milano Cortina 2026, Zaia: "Ci sono tutte le premesse per un nuovo rinascimento" - Dicevano che sarebbe stato impossibile perché Cortina aveva già avuto l'Olimpiadi nel 1956. Segnala ilgiornale.it