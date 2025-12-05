Milano Cortina 2026 Mattarella | L' Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 "Più che mai sentiamo la necessità e l’urgenza dell’amicizia e della pace tra i popoli. La pace è iscritta nel Dna olimpico sin dai tempi più remoti: nell’antica Grecia, quando si svolgevano gare, come è ben noto le armi si fermavano. L’Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata. Ci auguriamo che sia davvero possibile, anzi speriamo di più: che i due mesi che ci separano dall’avvio dei Giochi possono portare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione. In ogni caso il segno di pace delle olimpiadi e delle paralimpiadi italiane sarà chiaro e visibile a ogni latitudine. 🔗 Leggi su Open.online