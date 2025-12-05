Milano Cortina 2026 Mattarella | I giochi portino speranza e futuro nella nostra epoca – Il video

Open.online | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 "In un cambiamento d’epoca, come quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di speranza. Di futuro. Lo sport contiene questo valore prezioso. Lo contiene e lo trasmette. Mostra come, con impegno, con tenacia, con il coraggio di superare i propri limiti, si possano raggiungere nuovi traguardi. E nel traguardo di domani c’è già una misura di speranza che ci rende migliori. I grandi eventi sportivi fanno aumentare il numero di chi pratica sport. Si conteranno a miliardi le persone che seguiranno le gare attraverso la tv e le molteplici piattaforme della nostra comunicazione globale" così il Presidente Mattarella intervenendo alla cerimonia di accensione del braciere olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. 🔗 Leggi su Open.online

