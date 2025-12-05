Milano Cortina 2026 Mattarella | I giochi portino speranza e futuro nella nostra epoca – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 "In un cambiamento d’epoca, come quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di speranza. Di futuro. Lo sport contiene questo valore prezioso. Lo contiene e lo trasmette. Mostra come, con impegno, con tenacia, con il coraggio di superare i propri limiti, si possano raggiungere nuovi traguardi. E nel traguardo di domani c’è già una misura di speranza che ci rende migliori. I grandi eventi sportivi fanno aumentare il numero di chi pratica sport. Si conteranno a miliardi le persone che seguiranno le gare attraverso la tv e le molteplici piattaforme della nostra comunicazione globale" così il Presidente Mattarella intervenendo alla cerimonia di accensione del braciere olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. 🔗 Leggi su Open.online
