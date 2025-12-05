Milano-Cortina 2026 Mattarella | Accendiamo il braciere per la pace L’Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata

“L’accensione della fiamma olimpica dà il via a un percorso coinvolgente e ricopre un valore simbolico e incarna principi universali. Il gioco olimpico garantisce la possibilità a uomini e donne di progredire, sollecita alla solidarietà ed esige non ci sia sopraffazione per origine etnica. Più che mai sentiamo l’urgenza di amicizia e pace dai popoli”. Queste le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, a margine dell’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. “L’Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata e speriamo che i due mesi che ci separano dall’avvio dei Giochi possano distendere ulteriormente le tensioni”, ha spiegato Mattarella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

