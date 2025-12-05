Milano-Cortina 2026 Mattarella | Accendiamo il braciere per la pace L’Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata
“L’accensione della fiamma olimpica dà il via a un percorso coinvolgente e ricopre un valore simbolico e incarna principi universali. Il gioco olimpico garantisce la possibilità a uomini e donne di progredire, sollecita alla solidarietà ed esige non ci sia sopraffazione per origine etnica. Più che mai sentiamo l’urgenza di amicizia e pace dai popoli”. Queste le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, a margine dell’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. “L’Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata e speriamo che i due mesi che ci separano dall’avvio dei Giochi possano distendere ulteriormente le tensioni”, ha spiegato Mattarella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Milano-Cortina 2026: fiamma olimpica arrivata a Roma Nella serata del 4 dicembre, ora locale, la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è arrivata a Roma. Essa era stata accesa il 26 novembre presso l’antico sito di Olimpia, in Grecia, luogo di origine dei Gi - facebook.com Vai su Facebook
MILANO CORTINA | La fiamma olimpica a Roma con Malagò e Paolini. Accolta da Mattarella al Quirinale. #ANSA Vai su X
Milano-Cortina, la fiamma olimpica arriva al Quirinale accolta da Mattarella. La tedofora Paolini: “Un privilegio” - Paolini porta la fiamma olimpica al Quirinale: "Un privilegio". Riporta ilfattoquotidiano.it
Milano-Cortina 2026, Mattarella: chiediamo tregua olimpica - L’appello del Presidente della Repubblica in occasione della cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Invernali ... Scrive italiaoggi.it
Milano Cortina, Mattarella: "Le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni" - Il presidente della Repubblica è intervenuto in piazza del Quirinale in occasione della cerimonia di accensione del braciere e della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. Da tg24.sky.it
Milano Cortina, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: inizia il viaggio che illuminerà 300 Comuni - E' in Italia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: il passaggio nelle mani del presidente Mattarella e l'inizio del viaggio che attraverserà tutto il Paese ... Lo riporta affaritaliani.it
Milano Cortina 2026, la fiamma accende i Giochi. Malagò: «Messaggio di unità» - Ieri pomeriggio la fiamma di Milano Cortina 2026 è arrivata in Italia dalla Grecia, dove in mattinata si è tenuta la cerimonia di ... Lo riporta ilgazzettino.it
Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva al Quirinale: Mattarella accoglie Paolini - ( a skanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la Fiamma Olimpica dei Giochi Milano- Lo riporta iodonna.it