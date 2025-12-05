Milano Cortina 2026 Malagò | La Fiamma Olimpica è sacra ora ci sono aspettative alte – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Sono cose che ti ripagano di tutto ciò che uno ha fatto, magari anche sacrificando qualcosa nella propria vita. Non c'è qualcosa di più sacro di portare la fiamma olimpica. È la dimostrazione concreta del fatto che ci stiamo avvicinando in modo prepotente, romantico, iconico e storico. Le aspettative sono molto alte, bisogna tenerne conto. Mancano due mesi, abbiamo bisogno di ogni giorno perché l'organizzazione è molto complessa. Ogni giorno c'è una cosa nuova, ecco perché non si può mai dire che è tutto pronto" così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, dopo aver consegnato la Fiamma Olimpica al Presidente Mattarella al Quirinale. 🔗 Leggi su Open.online

