Milano Cortina 2026 il passaggio delle Frecce Tricolori all' accensione del braciere olimpico – Il video

Open.online | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 Si è tenuta davanti al Quirinale la cerimonia di accensione del braciere olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L'accensione è stata eseguita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. Al momento dell'accensione sono passate sopra la piazza anche le Frecce Tricolori. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

