Milano Capelli Pd | Su rimpasto discutiamo no a battaglie tattiche sulla sicurezza
“Sul rimpasto siete informati, è una discussione che stiamo facendo come coalizione con il sindaco (di Milano, ndr). Non c’è una componente del Partito Democratico che insiste per un assessore alla sicurezza, noi abbiamo dato la disponibilità a ragionare su questo tema sapendo che i numeri oggi dicono che ci si può occupare di sicurezza con la delega in capo al sindaco, perché i risultati dicono che l’impegno sulla sicurezza è continuato indipendentemente da chi ha esercito la delega. Sicuramente c’è un tema di relazione con i territori e di questo stiamo ragionando con le altre forze di coalizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
