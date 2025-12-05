Un egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti, è stato fermato dalla polizia perché ritenuto responsabile di tentato omicidio. I fatti risalgono alla sera del 25 novembre quando, in piazza Duomo a Milano, un egiziano di 19 anni era stato gravemente ferito da due colpi di arma da taglio, uno all'addome e uno al torace, nei pressi di un fast food. La corsa in ospedale e l'intervento. A causa delle ferite riportate, la vittima era stata trasportata in emergenza all'ospedale Fatebenefratelli dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico: secondo i medici, in assenza di cure tempestive, le ferite avrebbero potuto essere letali per il giovane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, accoltellò un giovane in Piazza Duomo: fermato un 21enne egiziano