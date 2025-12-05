Milano accoltellò un 19enne in Piazza Duomo | fermato un ragazzo di 21 anni

La polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha fermato un ragazzo di 21 anni, cittadino egiziano, ritenuto responsabile di tentato omicidio a seguito dell’accoltellamento di un suo connazionale. La sera del 25 novembre scorso un 19enne era stato gravemente ferito da due colpi di arma da taglio, uno all’ addome e uno al torace, vicino a un noto fast food in Piazza Duomo. Era stato quindi trasportato in emergenza all’ospedale Fatebenefratelli e sottoposto a un immediato intervento chirurgico: secondo i sanitari, in assenza di cure tempestive, le ferite avrebbero potuto essere letali per il giovane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, accoltellò un 19enne in Piazza Duomo: fermato un ragazzo di 21 anni

