Milano accoltellò il rivale in piazza Duomo | fermato nel Bolognese si era nascosto dal fratello

Milano, 5 dicembre 2025 – E' stato fermato dalla polizia, coordinata dalla Procura, un egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio a seguito di accoltellamento di un suo connazionale avvenuto in piazza Duomo a Milano. L’aggressione. La sera del 25 novembre, un egiziano di 19 anni era stato gravemente ferito da due fendenti di arma da taglio, uno all'addome e uno al torace, nei pressi di un fast food in piazza Duomo nel capoluogo lombardo. A causa delle ferite riportate, la vittima era stata trasportata in emergenza all'ospedale Fatebenefratelli dove era stata sottoposta a un i ntervento chirurgico: secondo i medici, in assenza di cure tempestive, le ferite avrebbero potuto essere letali per il giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

