Milano accoltellato giovane di 19 anni ai piedi del Duomo | fermato a Bologna l’aggressore

La Polizia ha individuato e rintracciato il giovane egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti penali, accusato di tentato omicidio. Alla base dell'episodio potrebbero esserci motivi legati alla gelosia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, accoltellato giovane di 19 anni ai piedi del Duomo: fermato a Bologna l’aggressore

