Milano 3 arresti per furto in appartamento in via Colonna | recuperati lingotti diamanti e orologi

Milano, 5 dicembre 2025 – Una pattuglia della Polizia Locale ha arrestato tre cileni di 21, 34 e 42 anni nel tardo pomeriggio di ieri in via Colonna dopo un furto in appartamento. Gli agenti stavano seguendo un'auto con a bordo i quattro sotto osservazione per alcuni movimenti sospetti. A un certo punto tre occupanti sono scesi dall’auto ed entrati in un palazzo. Ne sono usciti poco dopo, in fretta, portando con sé uno zaino particolarmente pesante. La macchina è stata fermata poco distante e in tre sono identificati, il quarto complice è riuscito ad allontanarsi. Vari i furti contestati agli arrestati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, 3 arresti per furto in appartamento in via Colonna: recuperati lingotti, diamanti e orologi

