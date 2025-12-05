Milano 23enne turco Erdem A si getta dalla finestra dopo aver fumato cannabis light in via Antonio da Recanate fratello | Urlava frasi senza senso

Ilgiornaleditalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano un 23enne turco di nome Mustafa Erdem A si è gettato dalla finestra dopo aver fumato cannabis light in via Antonio da Recanate, vicino alla stazione. Il fratello: "Urlava frasi senza senso". Nella zona attorno alla Stazione Centrale si concentrano episodi di violenza, degrado e criminalità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

