Milano 23enne turco Erdem A si getta dalla finestra dopo aver fumato cannabis light in via Antonio da Recanate fratello | Urlava frasi senza senso
A Milano un 23enne turco di nome Mustafa Erdem A si è gettato dalla finestra dopo aver fumato cannabis light in via Antonio da Recanate, vicino alla stazione. Il fratello: "Urlava frasi senza senso". Nella zona attorno alla Stazione Centrale si concentrano episodi di violenza, degrado e criminalità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Fuma cannabis light, poi apre la finestra e si getta nel vuoto. Studente 23enne muore a Milano davanti al fratello: «Diceva frasi senza senso» Vai su X
Gesto drammatico in un B&B di Milano: 23enne si lancia nel vuoto dopo aver fumato cannabis light >> https://short.do/D3Zovf - facebook.com Vai su Facebook
Mustafa Erdem, la tragedia: si lancia dal balcone a Milano, dopo aver fumato marijuana - Una tragedia ha scosso Milano, dove Mustafa Erdem, un giovane studente turco di 23 anni, ha perso la vita gettandosi dal balcone di un bed and breakfast situato in via Antonio Da Recanate. Come scrive alphabetcity.it
Mustafa Erdem: cos’è successo allo studente di Milano? La tragedia in pochi secondi - Indagini in corso sulle sue condizioni psicologiche prima del gesto A Milano la mattina ha il passo lento, ma questa notizia l’ha spezzato in due. Segnala alphabetcity.it
Milano, fuma marijuana light e si lancia dal balcone: morto ragazzo di 23 anni - La tragedia a Milano: con il fratello avevano acquistato il prodotto in un negozio di Firenze. Lo riporta msn.com