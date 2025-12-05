Milan Zazzaroni non ha dubbi | Senza Modric una squadra monca E per gennaio Allegri ha una certezza

Milan, Zazzaroni sul ‘Corriere dello Sport’ ha analizzato la prestazione dei rossoneri criticando un po’ alcune scelte di Allegri. I dettagli Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni apre la sua riflessione interrogandosi sul potenziale inespresso della Lazio, chiedendosi cosa potrebbe essere la squadra con «un po’ di mercato, tre novità, una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Zazzaroni non ha dubbi: «Senza Modric una squadra monca. E per gennaio Allegri ha una certezza»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Zazzaroni: "Il Milan senza #Modric e la punta è monco. #RedBid non sembra disposta a ..." #milan #SempreMilan #LazioMilan #CoppaItalia Vai su X

? Zazzaroni shock: "Vince la Lazio ai rigori!" Il direttore del Corriere dello Sport a TMW Radio: "Sabato situazione grottesca, il fallo di Marusic non c'era". E sulla Coppa Italia attacca: "Formula terribile". Il pronostico che farà discutere. ? #Milan #LazioMil - facebook.com Vai su Facebook

Zazzaroni non ha dubbi: «Se al Milan non avessero dato quel rigore non dato alla Lazio al 95’ sarebbe successa la fine del mondo» - Zazzaroni sicuro: «Se al Milan non avessero dato quel rigore non concesso alla Lazio al 95’ sarebbe stata la fine del mondo» Durante l’ultima puntata di Number 1 Podcast, Ivan Zazzaroni, direttore del ... lazionews24.com scrive

Zazzaroni: "Cos'è il Milan senza Modric e una punta degna di interpretare il ruolo?" - Il primo passo falso del Milan dopo la sconfitta in apertura di campionato contro la Cremonese, arriva in una gara a eliminazione diretta. milannews.it scrive

Lazio, continuano le polemiche sul Milan? Sentite cosa ha appena detto Zazzaroni sulla vicenda - Milan, continua il caso del rigore non concesso: Zazzaroni attacca la direzione arbitrale Non si placano le polemiche intorno alla Lazio dopo la discussa decisione arbitrale nel finale della gar ... Riporta calcionews24.com

Zazzaroni torna sul (non) rigore di Pavlovic di sabato: "In un mondo normale non è rigore" - Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della sfida di questa sera ... Si legge su milannews.it

Moviola Milan Lazio, Zazzaroni critica duramente l’arbitro per la spiegazione al Var: le dichiarazioni del noto giornalista - Moviola Milan Lazio, Zazzaroni critica duramente l’arbitro per la spiegazione al Var: le dichiarazioni del noto giornalista La polemica sul rigore non concesso alla Lazio nel finale di Milan- Come scrive milannews24.com

Zazzaroni si espone sul finale di San Siro: in Milan Lazio secondo lui Collu… Parole. Segui le ultimissime - Segui le ultimissime Le polemiche non si placano dopo la vittoria del Milan sulla Lazio. Si legge su milannews24.com