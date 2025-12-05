Milan questione di testa Zaccagni affonda Allegri Ora tutto sul campionato

Addio alla Coppa Italia, addio a un obiettivo stagionale. Il Milan parte a rilento, si ritrova, spara a salve, viene trafitto da Zaccagni che manda la Lazio ai quarti di finale contro il Bologna. Allegri, record man di vittorie nella competizione (5), torna all'Olimpico dopo la notte in cui volarono giacca, cravatta e soprattutto stracci con Cristiano Giuntoli: la notte che ha segnato la fine del suo ottavo anno alla Juve, con l'ultimo dei suoi dodici titoli. Questa volta, esce sconfitto. Il Max rossonero cambia metà squadra rispetto alla sfida di campionato, senza Fofana, oltre ai soliti Athekame e Gimenez.

