Lamentele del Diavolo sulla rete decisiva, c’è un episodio arbitrale che fa discutere: cosa è successo Risultato inverso, rispetto al match di sabato in campionato, e la Lazio avanza ai quarti di finale di Coppa Italia. Decide la rete di Zaccagni a dieci minuti dalla fine, con un gran colpo di testa. Ma il Milan ha protestato, nell’occasione, dato che secondo la squadra di Allegri il calcio d’angolo da cui è scaturito il gol non c’era. Tuttavia, le immagini non aiutano ad avere una idea definitiva. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Tutto è nato da una precedente punizione sulla trequarti calciata verso l’area di rigore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, proteste sul gol di Zaccagni: è giallo, le immagini non chiariscono

