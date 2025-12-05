Milan Pazzini | Leao gioca in modo molto particolare sta migliorando
Nel post partita di Lazio-Milan, invitato negli studi di Sportmediaset, l'ex calciatore rossonero Giampaolo Pazzini ha voluto analizzare la prestazione di Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Pazzini lo ricordiamo bene con la maglia del Milan e lo stesso Pazzo ha raccontato di come Max Allegri durante un match contro la Juventus gli suggerì cosa fare per mettere in difficoltà i bianconeri. Piccolo problema: in campo come avversario c'era Andrea P - facebook.com Vai su Facebook
#Pazzini: "Il Milan ha bisogno di un giocatore che riempia l'area di rigore. #Leao ..." #milan #SempreMilan #CoppaItalia #LazioMilan Vai su X
Pazzini: "Leao sta migliorando come centravanti, ma al Milan serve qualcuno che riempia l'area" - L'ex attaccante Giampaolo Pazzini, intervenuto a Mediaset, ha commentato così la prestazione di Rafa Leao nel ruolo di centravanti contro. Scrive tuttomercatoweb.com
Pazzini: "Leao sta migliorando spalle alla porta e sta imparando i movimenti di un nove" - Giampaolo Pazzini ha analizzato così a Mediaset la prestazione di Rafael Leao nella sfida tra Lazio e Milan, con la vittoria dei biancocelesti che ha estromesso i rossoneri dalla Coppa ... Secondo milannews.it
Leao Milan, Pazzini critica Allegri per la scelta di ruolo sul portoghese - Segui le ultimissime sui rossoneri Il ruolo di Rafael Leão, l’esterno portoghese e stella del Milan, continua a far discutere ... Scrive milannews24.com
Leao, dopo le critiche arrivano grandi elogi: condizione finalmente ritrovata? - Un cambio ruolo che ha portato giovamento e gli ha attirato elogi. Si legge su spaziomilan.it
Pazzini: “Leao gioca in modo particolare, sta migliorando” - Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di Mediaset in cui ha parlato delle prestazioni di Rafael Leao L'articolo Pazzini: “Leao gioca in modo particolare, sta migliorando” proviene da IlMilanist ... Scrive msn.com
Pazzini: “Leao non ha movimenti da prima punta. Questo ruolo lo limita” - Nell'ultima puntata del podcast Cose scomode di Aura Sport, l'ex attaccante di Milan, Inter e tante altre, ha parlato di Leao e della sua nuova posizione in attacco che, a sua ... Lo riporta milannews.it