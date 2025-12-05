Milan luci e ombre dalla Coppa Italia | le seconde linee alla prova dell’Olimpico

A Roma non si è visto un vero Milan B, ma nemmeno quel Milan A che Allegri ha blindato in campionato. In campo c’erano Leao, Rabiot, Maignan, ma anche chi finora aveva avuto solo briciole: una miscela ibrida che ha prodotto una gara nervosa, discontinua, e alla fine fatale. L’eliminazione brucia, tanto più perché il tecnico aveva indicato la Coppa Italia come obiettivo dichiarato. Ma l’Olimpico, ancora una volta, ha imposto il suo verdetto. Jashari, il regista che non ti aspetti. Tornato dopo oltre tre mesi lontano dai campi, Ardon Jashari ha dimostrato una sorprendente solidità. Ha preso in consegna il ruolo di regista, sostituendo Modri? con naturalezza e senza tremare nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Milan, luci e ombre dalla Coppa Italia: le seconde linee alla prova dell’Olimpico

