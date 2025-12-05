Milan Leao e Nkunku nella bufera Rivelazione su RedBird L’appello | Prendete una punta

Milan, due appelli importanti al mercato. Rivelazione su RedBird e le critiche importanti a Leao e Nkunku dopo la Coppa Italia. Ecco le top news di Pianeta Milan del 5 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao e Nkunku nella bufera. Rivelazione su RedBird. L’appello: “Prendete una punta”

Leggi anche questi approfondimenti

“Siamo arrabbiati”: Allegri dice tutto dopo Lazio-Milan. E su Leao… Vai su X

LEÃO, INCUBO LAZIO! 9 partecipazioni a gol in 13 sfide contro i biancocelesti (4 Gol + 5 Assist). È il suo record personale contro una singola avversaria! https://www.milannews24.com/lazio-milan-coppa-italia-leao-numeri/ #Leao #Milan #LazioMilan #C - facebook.com Vai su Facebook

Verso Milan-Lazio: confermato Bartesaghi, out Pulisic. Al suo posto Nkunku con Leao - PROBABILE FORMAZIONE MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku, Leao. Si legge su milannews.it

Coppa Italia, le pagelle di Lazio-Milan: Leao in serata no, Nkunku non pervenuto - La panchina corta è un dato di fatto, così come la mancanza di un bomber di razza. msn.com scrive

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: c'è la coppia Leao-Nkunku in assenza di Pulisic. Castellanos parte dalla panchina - Ecco le scelte di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri per l'anticipo della 13a giornata in programma a San Siro sabato 29 novembre alle 20. Da eurosport.it

Milan Lazio, con Pulisic ai box Allegri deve decidere chi far giocare al fianco di Leao. Salgono le quotazioni di Nkunku - Salgono le quotazioni di Nkunku Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, Massimi ... Secondo milannews24.com

Milan-Lazio, le formazioni: Allegri lancia Nkunku in tandem con Leao - Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Milan e Lazio, valido per la tredicesima giornata di Serie A. tuttonapoli.net scrive

Il Milan è di nuovo sulle spalle di Leao: Pulisic non recupera e Allegri si affida a lui e Nkunku - Il Milan si aggrappa nuovamente a Leao, si legge questa mattina sulle colonne di Libero. Secondo tuttomercatoweb.com