Milan | Gimenez vuole restare in rossonero

Milan: Gimenez vuole restare in rossonero. il padre non ha dubbi: “mio figlio vuole restare in rossonero”. Smentite le voci di addio, cosa sta succedendo. Gimenez Milan, il padre svela a sorpresa: «Mio figlio vuole restare in rossonero». Smentite quindi le voci di separazione.. Mentre si rincorrevano con insistenza le indiscrezioni su un possibile approdo in Premier League, con intermediari già al lavoro per proporlo a diversi club inglesi, è arrivata una presa di posizione netta che ribalta lo scenario. A parlare è Christian Gimenez, padre dell’attaccante rossonero, intervenuto ai microfoni della trasmissione Vamos Show per fare chiarezza sul futuro del figlio. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Milan: Gimenez vuole restare in rossonero

Altre letture consigliate

#Gimenez, il padre: “Non c’è desiderio di lasciare il Milan. Santi è felice in rossonero” Vai su X

Dietrofront Gimenez: "Vuole restare al Milan!" Parla il padre dell'attaccante a Vamos Show e smentisce l'addio a gennaio: "Mio figlio è felice in rossonero, i piani sono chiari". Porte chiuse alla Premier League? Le dichiarazioni complete. ? #Milan #Gi - facebook.com Vai su Facebook

Papà Gimenez: "Santi vuole restare: ci sono foto a 6 e 9 anni con indosso cose del Milan. Vive un sogno" - Christian "Chaco" Gimenez, papà dell'attaccante messicano Santiago Gimenez, centravanti rossonero, è stato intervistato sul ... Riporta milannews.it

Il papà di Gimenez: "È contento al Milan e vuole restare, i piani sono chiari" - Feyenoord, però, è completamente differente e, dopo le parole di ieri della agente Rafaela Pimenta, oggi anche il padre Christian Chaco Gimenez, parlando in patria, ha ribadito la ... Da msn.com

Gimenez Milan, il padre non ha dubbi: «Mio figlio vuole restare in rossonero». Smentite le voci di addio, cosa sta succedendo - Smentite quindi le voci di separazione, le ultime Mentre si rincorrevano con insistenza le indiscrezioni su un possib ... Secondo calcionews24.com

Santiago Gimenez, parla il padre: «Mio figlio vuole restare» - Santiago Gimenez, il padre interviene a Vamos Show e chiude le porte alla Premier League: «È molto felice in rossonero» Proprio nelle ore in cui si rincorrevano con insistenza le indiscrezioni riguard ... Come scrive milannews24.com

Gimenez, nuovo annuncio del padre sul futuro: “È tutto chiaro” - In casa Milan arrivano novità sul fronte attaccante, ha parlato il padre di Gimenez: attenzione alle sue parole ... Secondo spaziomilan.it

Milan, Gimenez in Premier a gennaio? Non per il padre: «In rossonero sta bene» - Sunderland e West Ham potrebbero mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro, che sono poi i soldi ... Scrive msn.com