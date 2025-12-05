Milan Gimenez al passo d’addio | Tare ha scelto il sostituto

L’avventura di Santiago Gimenez al Milan sembra ormai giunta alla fine: Igli Tare ha già trovato il sostituto del centravanti messicano. Solo un gol in Coppa Italia contro il Lecce in 11 presenze stagionali. Finora il rendimento di Santiago Gimenez è davvero lontano da ciò che si aspettavano i tifosi del Milan: nemmeno il club rossonero può dirsi soddisfatto delle prestazioni dell’ex Feyenoord, tenendo conto che nell’ultimo mercato invernale il Diavolo ha speso la bellezza di 30 milioni di euro per portare il centravanti messicano a Milanello. Allegri in questa prima parte di stagione ha provato a dargli fiducia e spazio tra i titolari, difendendolo dalle critiche e complimentandosi per l’aiuto fornito alla squadra. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Milan, Gimenez al passo d’addio: Tare ha scelto il sostituto

