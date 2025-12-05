Milan fuori dalla Coppa Italia ora il mercato | scelto il rinforzo di gennaio

La decisione dopo la sconfitta con la Lazio agli ottavi Al Milan è rimasto solo il campionato, dopo il ko in casa della Lazio nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Un match che ha messo di nuovo in evidenza i limiti offensivi della squadra di Allegri. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Con limiti offensivi ci riferiamo ovviamente alla mancanza di un grande bomber, in grado di garantire un importante numero di gol. Santiago Gimenez è ormai un oggetto misterioso, un po’ come il suo infortunio. In ogni caso sul messicano c’era e c’è scarsa fiducia, come noto Allegri avrebbe voluto un centravanti più dominante in area di rigore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan fuori dalla Coppa Italia, ora il mercato: scelto il rinforzo di gennaio

Approfondisci con queste news

Il veleno Lazio fa fuori il Milan “Gran finale con Dusan” Buongiorno, con la prima pagina di Tuttosport del 5 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

MOMENTO SONDAGGIO #Milan fuori dalla Coppa Italia, ora i rossoneri possono puntare tutto sul campionato: cosa servirebbe maggiormente ai rossoneri sul mercato di gennaio RT, VOTA E COMMENTA! Vai su X

Milan eliminato dalla Coppa Italia. Il Corriere dello Sport in apertura: "Zac, fuori Max" - Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla Coppa Italia e in particolar modo su Lazio- tuttomercatoweb.com scrive

Le quote vincente Coppa Italia aggiornate: Milan fuori, ecco le nuove favorite - La Coppa Italia prosegue e i bookmakers hanno aggiornato le quote vincente dopo i sei match degli ottavi di finale disputati ... Da assopoker.com

La Lazio fa fuori Allegri dalla Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport: "Milan, che botta" - "Milan, che botta" è il titolo che apre oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport all'indomani dell'eliminazione dei. Segnala tuttomercatoweb.com

Fuori dalla Coppa agli ottavi e poi... scudetto. Da tre anni la stessa storia, il Milan ci spera - Allegri è scaramantico, ma Napoli e Inter hanno già beneficiato di questa particolare situazione nelle scorse tre stagioni ... Lo riporta msn.com

La Lazio butta fuori il Milan dalla Coppa Italia (ma lo avvicina allo scudetto) - La Lazio elimina il Milan dalla Coppa Italia e una statistica dice che dal 2023 chi esce agli ottavi alla fine vince lo scudetto. Segnala panorama.it

Lazio-Milan 1-0, Zaccagni decide all’Olimpico: Lazio ai quarti, Milan fuori dalla Coppa Italia - 0 all’Olimpico: gol di Zaccagni nel finale, Mandas decisivo, Leao spreca la palla del possibile vantaggio. Riporta romait.it