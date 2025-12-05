Milan fuori dalla Coppa Italia ora il mercato | scelto il rinforzo di gennaio

Calciomercato.it | 5 dic 2025

La decisione dopo la sconfitta con la Lazio agli ottavi Al Milan è rimasto solo il campionato, dopo il ko in casa della Lazio nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Un match che ha messo di nuovo in evidenza i limiti offensivi della squadra di Allegri. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Con limiti offensivi ci riferiamo ovviamente alla mancanza di un grande bomber, in grado di garantire un importante numero di gol. Santiago Gimenez è ormai un oggetto misterioso, un po’ come il suo infortunio. In ogni caso sul messicano c’era e c’è scarsa fiducia, come noto Allegri avrebbe voluto un centravanti più dominante in area di rigore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

