Mika pubblica il singolo “Immortal Love” che anticipa l’album Hyperlove, in uscita il 23 gennaio 2026 e già disponibile in preorder. Mika – credit Sacha Cohen MILANO – Mika torna con un nuovo singolo, “Immortal Love”, brano che intreccia profondità emotiva e atmosfere luminose e che anticipa l’uscita del suo prossimo album “Hyperlove”, disponibile dal 23 gennaio 2026 in formato fisico e digitale e già in preorder. Dopo “Modern Times”, l’artista pop visionario aggiunge un tassello importante al suo percorso creativo con un brano che riflette sulla connessione e sulle energie invisibili che accompagnano la vita, ispirato anche dalla presenza del suo golden retriever di 15 anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mika lancia “Immortal Love” e annuncia l’album Hyperlove