Migranti | domani lo sbarco a Bari di 120 persone salvate in mare Emergency

Di seguito un comunicato diffuso da Emergency: La Life Support, nave di ricerca e soccorso di EMERGENCY, arriverà sabato 6 dicembre alle ore 9.30 circa al porto di Bari, dove avverrà lo sbarco delle 120 persone salvate in due distinte operazioni nelle acque internazionali della zona SAR libica. I due interventi di soccorso sono avvenuti tra la notte del 2 e la mattina del 3 dicembre, entrambi i casi sono stati individuati dal ponte di comando della nave e hanno interessato due gommoni sovraffollati, sprovvisti di dispositivi di sicurezza come i salvagenti e inadatti ad affrontare la traversata del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Migranti: domani lo sbarco a Bari di 120 persone salvate in mare Emergency

Migranti: domani lo sbarco a Bari di 120 persone salvate in mare Emergency - Di seguito un comunicato diffuso da Emergency: La Life Support, nave di ricerca e soccorso di EMERGENCY, arriverà sabato 6 dicembre alle ore 9. Riporta noinotizie.it

Domani a Bari nave Life Support di Emergency con 120 migranti - 30, la nave di ricerca e soccorso Life Support di Emergency con 120 migranti a bordo tratti in salvo nella notte fra il 2 e il 3 dicembre in due ... Secondo ansa.it

Nuovo sbarco, arrivano 29 migranti. Domani in porto “Humanity One“ - Questa volta, a far sbarcare alcune decine di migranti, soccorsi venerdì mattina lungo le acque del Mediterraneo meridionale, sarà la tedesca ... lanazione.it scrive

Arrivata a Bari la nave Ong Solidaire: sbarcati 193 migranti, 39 sono minori - Provenienti da Africa nordorientale e Asia meridionale, vengono sottoposti a identificazione e screening sanitario prima dell’accoglienza nelle strutture ministeriali Sono 193 i migranti, tra cui 39 ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, sbarcata nave con 92 migranti: a bordo 38 minori e una donna incinta - Sono 92 i migranti arrivati oggi pomeriggio nel porto di Bari a bordo della nave della ong Solidaire e salvati nei giorni scorsi nelle acque del mar Mediterraneo. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Sulla Humanity 1 ci sono 45 migranti, disidratati e sotto stress: assegnato porto di Bari, a 800 Km di distanza - A bordo della nave Ong Humanity 1 ci sono 45 uomini, sotto stress e disidratati, salvati ieri dopo almeno 5 giorni in mare, rischiando di annegare. fanpage.it scrive