Ci sono notti che non si dimenticano: notti che scoppiano in faccia come fuochi d’artificio, che profumano di benzina, di vita, di amici, di voglia di correre senza meta. Midnight Flex di Andry Walk3r nasce esattamente da lì: dall’esigenza di premere “start” e lasciare tutto alle spalle, e di vivere senza freni. Quel che racconta Midnight Flex è proprio quella sensazione elettrica che ti attraversa quando decidi di spegnere i pensieri e di accendere la notte a modo tuo. È la libertà di uscire e dire “stasera non mi ferma niente”, di sentire il cuore correre più veloce del motore, di ridere forte, ballare, sbagliare, fregarsene, il momento in cui musica, neon e adrenalina diventano la tua unica bussola nel buio della notte. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Midnight Flex” è il nuovo singolo di Andry Walk3r