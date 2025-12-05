Microbioma alleato contro il mieloma | Dieta ricca di fibre può frenarlo

Iltempo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Il mieloma si può combattere anche a tavola. Uno nuovo studio internazionale guidato dal gruppo di Matteo Bellone, responsabile dell'Unità di Immunologia cellulare dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, e da Urvi A. Shah, ematologa-oncologa del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, suggerisce che "una dieta ricca di fibre e basata su alimenti vegetali può modificare" in positivo "alcuni dei meccanismi biologici in grado di ritardare la progressione verso il mieloma multiplo". Gli autori del lavoro, pubblicato su 'Cancer Discovery', indicano che "intervenire sull'alimentazione può trasformarsi in un 'interruttore biologico' capace di influenzare metabolismo, immunità e flora batterica intestinale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

microbioma alleato contro il mieloma dieta ricca di fibre pu242 frenarlo

© Iltempo.it - Microbioma alleato contro il mieloma: "Dieta ricca di fibre può frenarlo"

News recenti che potrebbero piacerti

microbioma alleato contro mielomaMicrobioma alleato contro il mieloma: "Dieta ricca di fibre può frenarlo" - Una nuova ricerca internazionale mostra che una dieta ricca di fibre e alimenti vegetali può modificare il microbiota e rallentare la progressione del mieloma ... Come scrive adnkronos.com

microbioma alleato contro mielomaIl microbioma come alleato contro il mieloma multiplo - Uno studio internazionale ha dimostrato come una dieta ricca di fibre può rallentare la progressione delle forme precoci della malattia ... Come scrive corriere.it

microbioma alleato contro mielomaIl microbioma come alleato contro il mieloma - Uno studio internazionale coordinato dall’Irccs Ospedale San Raffaele e dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York ha dimostrato come una dieta ricca di fibre può rallentare ... Da quotidianosanita.it

microbioma alleato contro mielomaTumore, una dieta ricca di fibre e verdura frena il mieloma (e non serve mangiare meno). «Come un interruttore biologico» - Uno nuovo studio internazionale guidato dal gruppo di Matteo Bellone, responsabile dell'Unità di Immunologia ... Riporta msn.com

Nuovo protocollo contro il mieloma: questa terapia promette remissione più lunga e vita migliore - Un approccio terapeutico sperimentale potrebbe offrire sette mesi in più di remissione per i pazienti con mieloma multiplo, secondo uno studio clinico guidato dall’Università di Leeds. Lo riporta notizie.tiscali.it

Insieme contro il mieloma multiplo: AIL rafforza rete del dialogo - medici dedicato al mieloma multiplo, promosso da AIL Cuneo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Microbioma Alleato Contro Mieloma