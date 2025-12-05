Michelle Pfeiffer protagonista di un film che diventa subito il successo di streaming numero 1 su Prime Video
Il film “Oh. What. Fun.” ha riscosso un successo immediato in streaming, grazie alla sua diffusione su Prime Video. La commedia diretta da Michael Showalter narra di una madre poco riconosciuta che scompare durante il periodo natalizio, creando scompiglio tra i membri della famiglia. Il cast, ricco di personalità di spicco, contribuisce a mantenere viva l’attenzione del pubblico, malgrado le recensioni critiche e il giudizio negativo di alcuni esperti. ricezione critica e performance in streaming del film. valutazioni e riscontri. Le recensioni ufficiali sono state contrassegnate da giudizi eterogenei, con un voto di appena il 38% su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
