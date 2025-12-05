Mia figlia si ammala spesso | può fare cure preventive per evitare troppe bronchiti?

Una bambina di 4 anni ha avuto ripetute bronchiti in inverno. La domanda è se siano possibili cure preventive per ridurre la frequenza di queste infezioni respiratorie. In questo articolo, analizzeremo le cause delle bronchiti ricorrenti e le strategie per prevenire future malattie respiratorie nei bambini piccoli.

Salve dottoressa, la mia bambina di 4 anni lo scorso inverno ha preso tre bronchiti una di seguito all’altra. Il pediatra in quell’occasione ha parlato di una possibile sensibilità ai virus respiratori. In questi casi è possibile fare cure o aerosol preventivi? O si può far qualcosa per evitare di passare un altro inverno così? Grazie L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Mia figlia si ammala spesso: può fare cure preventive per evitare troppe bronchiti?”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un bambino di 9 anni, già allontanato dalla madre due volte durante una separazione dolorosa, si ammala di tumore mentre vive in una comunità. Ora è ricoverato in gravi condizioni… ma la madre non può stargli accanto. Una storia che spezza il fiato - facebook.com Vai su Facebook

"Mia figlia si ammala spesso: può fare cure preventive per evitare troppe bronchiti?" - Esistono cure preventive da fare ai bambini per evitare troppe bronchiti? Si legge su gravidanzaonline.it