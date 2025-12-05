Mi sono sentita umiliata | Jessica Alba ricorda la scena di nudo in Fantastici 4
L'attrice ha criticato duramente la scena di nudo che compare nel primo dei due cinecomic in cui ha interpretato il ruolo della Donna Invisibile ammettendo di essersi sentita umiliata sul set Jessica Alba è tornata recentemente a parlare della scena considerata "umiliante" nell'adattamento Marvel del 2005 di Tim Story de I Fantastici 4, durante un discorso sulla sua carriera al Red Sea Film Festival. Alla domanda sui suoi ricordi delle riprese, l'attrice ha risposto che la sua scena meno preferita è stata quella in cui il personaggio di Sue Storm riappariva completamente nuda su un ponte. "Ho pensato che fosse orribile", ha detto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
