Mezzogiorno | Iossa MF sinistra smarrita serve riformismo radicale e un piano per industria e meridione

NAPOLI, 5 dicembre 2025 – «La sinistra sembra smarrita e non riusciamo più a ridare speranza alla povera gente», dichiara Felice Iossa, vicepresidente nazionale di Mezzogiorno Federato e presidente del movimento per la Campania. «In una fase così delicata, con un ceto medio che si impoverisce e una fascia di popolazione in aumento sotto la soglia della povertà, nessuno parla più di industria. Serve un piano industriale serio per il Paese». Sul tema della giustizia, Iossa conferma la propria posizione: «Misureremo la civiltà di un popolo anche dalla riforma della giustizia. Io sono favorevole alla separazione delle carriere, proseguimento naturale della riforma Vassalli.

