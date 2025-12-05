Mezzo secolo di attività per l' Alimentari Lambardi Cini | tra i clienti anche il presidentissimo Romeo

Festeggia 50 anni di attività l'Alimentari Lambardi Cini, storico negozio in via Giovanni Pisano n.69, nel quartiere di Porta a Lucca, che ha aperto le sue porte nel 1975. Un traguardo che Confcommercio Provincia di Pisa celebra con un riconoscimento consegnato ai titolari dal direttore generale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

